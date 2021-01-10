ФАС обяжет мировые бренды помечать товары для России

ФАС считает, что покупатели должны знать, какой именно товар покупают под маркой известного бренда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Товары иностранных брендов, произведенные на российских предприятиях, следует промаркировать, если их качество отличается от аналогичных продуктов, произведенных за рубежом. С такой инициативой выступила антимонопольная служба России.

«В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС РФ. Антимонопольщики уверены, что продажа товаров, отличающихся по свойствам от своих аналогов, продающихся под тем же брендом за рубежом, считается недобросовестной конкуренцией.

Маркировку предлагают сделать в виде дополнительной информации на упаковке. Содержание может варьироваться, главное — согласовать его с ФАС. «Это может быть фраза „Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС“, — привели пример в службе». Эта мера, как указывают в ФАС, позволит не вводить покупателей в заблуждение относительно качества товаров.