Зеленский сделал заявление о новых F-16

Зеленский: Украина получит новую партию истребителей F-16
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Зеленский анонсировал получение новой партии американских самолетов
Зеленский анонсировал получение новой партии американских самолетов Фото:

Украина в ближайшее время получит новую партию истребителей F-16. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, в государстве уже находятся первые самолеты этого типа, а также ожидается поступление новых единиц техники для дальнейшего усиления украинских ВВС.

«Украинские F-16. Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию. Благодарю всех, кто усиливает наши действия в небе», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Машины без двигателей и радаров вытаскивают со свалки и отправляют для поддержки парка боевых F-16, которые ранее передали европейские страны

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Украина в ближайшее время получит новую партию истребителей F-16. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, в государстве уже находятся первые самолеты этого типа, а также ожидается поступление новых единиц техники для дальнейшего усиления украинских ВВС. «Украинские F-16. Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут более эффективно готовить и применять нашу военную авиацию. Благодарю всех, кто усиливает наши действия в небе», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Машины без двигателей и радаров вытаскивают со свалки и отправляют для поддержки парка боевых F-16, которые ранее передали европейские страны
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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