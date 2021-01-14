Пригожин предложил поставить погибшим в ЦАР журналистам памятник

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в правительство Центральноафриканской республики (ЦАР) с предложением оплатить установку памятника троим российским журналистам, погибшим там в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
«Евгений Викторович выдвинул предложение за свой счёт установить памятник на месте гибели российских журналистов», — указано в пресс-релизе, который размещен в соцсети «ВКонтакте». Этот монумент станет памятником жертвам бандформирований и символом борьбы с бандитами, уточняет пресс-служба.
Поводом для инициативы стало то, что армия ЦАР освободила захваченные боевиками окрестности города Сибю. Среди освобожденных территорий оказались участки магистрали между городами Кага и Бандоро, а также Сибю и Декоа. Именно в этом районе в 2018 году боевики совершили вооруженное нападение на российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева и убили их.
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