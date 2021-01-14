14 января 2021

Пригожин предложил поставить погибшим в ЦАР журналистам памятник

© Служба новостей «URA.RU»
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КГИ, экспертный доклад по Северному Кавказу. Москва, портрет, джемаль орхан
Журналистская группа Орхана Джемаля была в 2018 году убита боевиками в окрестностях Сибю (ЦАР) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в правительство Центральноафриканской республики (ЦАР) с предложением оплатить установку памятника троим российским журналистам, погибшим там в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

«Евгений Викторович выдвинул предложение за свой счёт установить памятник на месте гибели российских журналистов», — указано в пресс-релизе, который размещен в соцсети «ВКонтакте». Этот монумент станет памятником жертвам бандформирований и символом борьбы с бандитами, уточняет пресс-служба.

Поводом для инициативы стало то, что армия ЦАР освободила захваченные боевиками окрестности города Сибю. Среди освобожденных территорий оказались участки магистрали между городами Кага и Бандоро, а также Сибю и Декоа. Именно в этом районе в 2018 году боевики совершили вооруженное нападение на российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева и убили их.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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