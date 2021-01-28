Минпромторг высказался о заморозке цен на яйца

Перед Пасхой стоимость яиц кратковременно увеличится Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

В России не будут фиксировать цены на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящее время планы о фиксации цен по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют», — передает сообщение ТАСС. По данным Росстата средняя розничная цена на яйца в январе 2021 года составила 76 рублей за 10 штук.

В Минпромторге отметили, что яйца подорожали в прошлом году из-за роста стоимости кормов, а также в связи с волатильностью курса доллара США. Как сообщили в министерстве, сезонный рост продлится до февраля, а затем на весенне-летний период цена начнет падать. Там также отметили, что перед Пасхой стоимость яиц кратковременно увеличится.

Куриные яйца категории С2 у поставщиков в центральной России подорожали к 27 января на 19%. По словам участников рынка, это связано с распространением птичьего гриппа в южных регионах. Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что регионам поручили провести совещание с производителями, чтобы убедить их не повышать цены на яйца.