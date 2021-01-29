В Минпромторге назвали дату, когда подорожают автомобили

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Ставка утилизационного сбора на машины вырастет в этом квартале Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ставки утилизационного сбора, из-за которого подорожают автомобили в России, вырастут уже в первом квартале 2021 года. Они вырастут на 25%, заявил СМИ глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Надеюсь, что в ближайшее время», — ответил Мантуров ТАСС, на вопрос о том, когда повысят утильсбор. Министр подтвердил, что рост процентов на утилизационный сбор ожидается до конца первого квартала года. Базовая ставка для легковых машин увеличится с 20 до 25 тысяч рублей. Утильсбор для грузовиков и прицепов вырастет со 150 до 187,5 тысяч, уточняет RT.

При этом Минпромторг надеется, что из-за повышения утильсбора машины российского производства не подорожают. Однако эксперты ожидают, что мера приведет к резкому скачку цен на все новые автомобили в стране. Предположительно рост утильсбора не сможет укрепить рубль, как планировалось, но будет выгоден производителям авто, подчеркивает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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