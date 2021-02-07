Посол КНР в США призвал искать источник коронавируса во всем мире

Очаг коронавируса мог появиться в любой точке мира, считает китайский дипломат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Источник распространения коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

Цуй Тянькай отметил, что ранее СМИ сообщали и о более ранних случаях заражения в разных уголках мира. «Безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру для установления источника распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы столкнемся с другим вирусом», — заявил китайский посол в эфире CNN, его слова приводит ТАСС.

Дипломат напомнил, что на данный момент в китайском Ухане работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Китайские врачи и вирусологи активно им помогают. Отвечая на вопрос журналистов о том, что очаг находится в лаборатории в Ухане, он предложил не торопиться с выводами. «Прежде чем предъявлять подобные обвинения, следует представить доказательства», — подчеркнул Цуй Тянькай.

Дипломат также предположил, что эксперты ВОЗ могли бы заняться поисками источника COVID-19 и в США. Он попросил «не политизировать» вопрос о происхождении коронавируса и позволить ученым выполнять свою работу.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний Китая пришли к выводу, что первые случаи COVID в стране не связаны с рынком морепродуктов в Ухани. Директор Центра Гао Фу уверен, что вирус возник задолго до эпизода в Ухани, а рынок оказался лишь очагом передачи заболевания, писала «Национальная служба новостей».