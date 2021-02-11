Лукашенко предложил США покупать продукты в Беларуси

Александр Лукашенко предложил помощь Вашингтону в поставках еды Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Соединенным Штатам Америки, где по признаю государственных властей, недоедают 36 млн человек, следует покупать продовольствие в Белоруссии. С таким предложением к Вашингтону обратился президент республики Александр Лукашенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании в Минске.

Ранее исследователи США сообщили, что около 20% взрослого населения Штатов недоедают. Среди голодающих, как правило, выходцы из Латинской Америки, афроамериканцы и люди с ожирением. Ситуация с голодом длится уже несколько десятилетий и усугубилась в пандемию коронавируса, передает издание Medicalxpress. Лукашенко предложил помощь Минска в решение проблемы.

«Со слов нового президента США (Джо) Байдена, из-за проблем, связанных с пандемией, сегодня — но дело не только в пандемии, врет — 36 миллионов американцев, больше 10% населения — недоедают, из них 12 миллионов — дети. Империя, ведущая страна — есть нечего. Что говорить про другие страны. А у нас есть что покушать. Пожалуйста, мы можем продать. Обращайтесь, у нас есть еще резервы», — приводит News.ru заявление Лукашенко.

Глава Белоруссии напомнил, что республика получает «по шесть миллиардов долларов от продажи сельскохозяйственной продукции». В частности, белорусские продукты пустил на свой рынок Китай, поскольку оценил их высокое качество, заключил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер признался, что допускал ошибки на посту президента. Однако эти «промахи» не являются системными, сказал он.