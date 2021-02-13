Пользователи соцсетей считают, что акция с фонариками 14 февраля не связана с событиями Великой Отечественной войны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Пользователи социальных сетей удивились высказыванию вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, который сравнил акцию сторонников блогера Алексея Навального с действиями немецких войск во время Великой Отечественной войны. Соответствующие реакции они разместили в своих twitter-аккаунтах.

«Призывы все эти светить фонариками в темноте — это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации», — приводит РИА «Новости» слова Толстого. Он уверен, что акция сторонников Навального 14 февраля не связана с Днем святого Валентина, а является технологией «цветной революции».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов возмутился высказыванием Толстого. Журналист уверен, что во времена блокады Ленинграда, согласно данным НКВД, не было предателей, подсвечивающих цели авиации Германии. «Он оскорбил всех блокадников Ленинграда, он должен быть наказан», — заявил Венедиктов в эфире радио. Он посчитал слова Толстого глупостью.

С его мнением солидарны пользователи Twitter. Некоторые пользователи уверены, что Толстой плохо знает историю Великой Отечественной войны.

Фото: Twitter

Они считают, что Толстой не может владеть такими данными о блокадном Ленинграде.

Фото: Twitter

Другие вспомнили слова однофамильца депутата — писателя Льва Толстого.

Фото: Twitter

Некоторые пошутили о том, что депутат будет рад, если россияне будут прятаться 14 февраля.

Фото: Twitter

Пользователи Twitter считают, что Толстой ведет себя некорректно.

Фото: Twitter

Акция сторонников Навального пройдет 14 февраля — в День святого Валентина. Организаторы призывают россиян выйти в свои дворы и на несколько минут зажечь фонарики в честь праздника. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полиция будет задерживать тех, кто попытается нарушить закон на будущих акциях.