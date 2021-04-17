17 апреля 2021

Шуфутинский раскрыл, что его раздражает в Моргенштерне и Бузовой

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Шуфутинский назвал главные недостатки современных исполнителей Фото:

Современным исполнителям, в частности, рэперу Моргенштерну и певице Ольге Бузовой, следует петь на «понятном языке». Об этом заявил артист Михаил Шуфутинский на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«Меня раздражает то, что эти люди [современные исполнители], делают свой язык, свою речь специально такой, чтобы ее сложно было понимать. Они специально косят друг под друга. Меня раздражает, что они все с погонялами. […] Я родился в Москве, и меня с детства учили правильно разговаривать», — отметил Шуфутинский.

При этом артист признался, что слушает современных исполнителей. Он с легкостью может отличить Клаву Коку от Ольги Бузовой.

Ранее народный артист РФ Лев Лещенко заявил, что знаком с творчеством Клавы Коки, Оксимирона и Моргенштерна. При этом он назвал современных исполнителей «скороспелыми продуктами». По мнению Лещенко, они быстро становятся популярными, но потом куда-то «растворяются».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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