В Германии призвали не связывать «Северный поток — 2» с Навальным

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» не нужно политизировать и увязывать с делом блогера Алексея Навального. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
«Нам не стоит увязывать доведение до конца „Северного потока — 2“ с делом Навального. Мы должны оценивать и принимать решение по строительству и завершению газопровода независимо от отдельных дел», — цитирует министра ТАСС. По его словам за 50 лет сотрудничества, в рамках которого «Восток» поставлял «Западу» газ, эти поставки не становились «политическим оружием». Одновременно министр заявил, что транзит газа через Украину будет продолжаться, то есть интересы этой страны ущемляться не будут.
«Северный поток — 2» представляет собой магистральный газопровод через Балтийское море из России в Германию. Его проектная мощность: 55 млрд м³ газа в год, достроить его планируют этим летом. Против этого проекта активно выступают США, по их мнению газопровод угрожает энергобезопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает «Северный поток — 2».
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