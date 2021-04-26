Дирижер Курентзис определился с программой Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в июне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Программа международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми в июне, сформирована. Ее утвердил художественный руководитель фестиваля, дирижер Теодор Курентзис, сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

«Программа Дягилевского фестиваля-2021 готова, ее утвердил художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис», — пояснили в театре, отметив, что она будет представлена позднее. Курентзис приедет в Пермь для подготовки фестиваля «ближе к началу событий», добавили в пресс-службе Пермской оперы.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дягилевский фестиваль откроется 10 июня и продлится 11 дней. Краевыми властями была достигнута договоренность с Курентзисом о проведении фестиваля под руководством маэстро. В 2020 году фестиваль провели в специальном формате «Дягилев+» из-за коронавирусных ограничений.