Эпидемиолог: как распознать тяжелый коронавирус у детей

Повышение температуры тела и появление отдышки у ребенка могут говорить о развитии тяжелой формы коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура — повод для дополнительной диагностики», — цитирует РИА «Новости» Горелова. Он отметил, что родители должны принять меры, если симптомы сохраняются более трех дней, потому что они могут свидетельствовать о развитии тяжелой формы коронавируса.
Горелов посоветовал провести рентгенографию, чтобы проверить здоровье ребенка. Исследование покажет состояние легких больного. Также с помощью него удастся распознать мультивоспалительный синдром, при котором страдают сразу несколько органов, добавил медик.
В апреле ученые обнаружили еще один симптом коронавируса, вызывающий психические расстройства. Ранее сообщалось, что лекарство от коронавируса «Мир-19» может быть зарегистрировано летом этого года, передает «Национальная служба новостей».
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