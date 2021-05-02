02 мая 2021

Эпидемиолог: как распознать тяжелый коронавирус у детей

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О тяжелой форме коронавируса у детей может свидетельствовать отдышка и повышение температуры тела Фото:
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Коронавирус COVID-19

Повышение температуры тела и появление отдышки у ребенка могут говорить о развитии тяжелой формы коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура — повод для дополнительной диагностики», — цитирует РИА «Новости» Горелова. Он отметил, что родители должны принять меры, если симптомы сохраняются более трех дней, потому что они могут свидетельствовать о развитии тяжелой формы коронавируса.

Горелов посоветовал провести рентгенографию, чтобы проверить здоровье ребенка. Исследование покажет состояние легких больного. Также с помощью него удастся распознать мультивоспалительный синдром, при котором страдают сразу несколько органов, добавил медик.

В апреле ученые обнаружили еще один симптом коронавируса, вызывающий психические расстройства. Ранее сообщалось, что лекарство от коронавируса «Мир-19» может быть зарегистрировано летом этого года, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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