МИД Испании вызвал временного поверенного в делах России

Временный поверенный в делах России в Мадриде был вызван в МИД Испании. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в испанской столице.
«Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что посол был вызван для обсуждения ситуации с беспилотниками, попавшими на территорию Польши.
Ранее Минобороны РФ отмечали, что дальность полета российских беспилотников не превышает 700 километров. Из-за этого беспилотники физически не могли пересечь границу с Польшей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.