МИД Испании вызвал временного поверенного в делах России

Поверенный был вызван для обсуждения ситуации с беспилотниками, заявили в пресс-службе посольства РФ
Поверенный был вызван для обсуждения ситуации с беспилотниками, заявили в пресс-службе посольства РФ
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Временный поверенный в делах России в Мадриде был вызван в МИД Испании. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в испанской столице.

«Подтверждаем, что МИД Испании вызвал временного поверенного в делах РФ в Мадриде», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что посол был вызван для обсуждения ситуации с беспилотниками, попавшими на территорию Польши.

Ранее Минобороны РФ отмечали, что дальность полета российских беспилотников не превышает 700 километров. Из-за этого беспилотники физически не могли пересечь границу с Польшей.

