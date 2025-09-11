Гаага потребовала объяснений Москвы из-за инцидента с дронами в Польше

Нидерланды вызвали посла России на дипломатические консультации из-за инцидента с дронами в Польше. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил.
«Является ли это безрассудством или, что еще хуже, злым умыслом: движение против часовой стрелки или по часовой стрелке является причиной вызова посла на ковер», — сказал ван Вил перед дебатами в палате представителей. Причиной послужило нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками.
По словам министра иностранных дел, несколько, якобы, российских дронов были сбиты голландскими истребителями F-35, дислоцированными в Польше в рамках миссии НАТО. Ван Вил сообщил, что Россия не отрицает сам факт происшествия, однако утверждает, что действия беспилотников не были направлены против Польши.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил благодарность своему голландскому коллеге Дику Шуфу за оперативное развертывание истребителей F-35, которые приняли участие в отражении угрозы. Шуф, в свою очередь, отметил, что действия НАТО доказали способность альянса быстро и эффективно реагировать на нарушения безопасности на восточном фланге.
Руководители МИД Польши, Украины и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором осудили инцидент с падением беспилотников на территории Польши, охарактеризовав произошедшее как преднамеренную атаку. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что подобная риторика не является чем-то новым и типична для большинства европейских столиц. Он также подчеркнул, что дополнительных комментариев по данному вопросу не последует, поскольку основная позиция уже была ранее изложена Минобороны России. В ведомстве напомнили, что дальность действия российских беспилотников, использованных для нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и якобы нарушивших польскую границу, не превышает 700 километров. Кроме того, Москва не рассматривала возможность нанесения ударов по целям на территории Варшавы.
