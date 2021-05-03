03 мая 2021

Россия открыла авиасообщение с Венесуэлой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Россия и Венесуэла возобновили воздушное сообщение. Фото:

В столице Венесуэлы Каракасе приземлился авиалайнер из Москвы. Таким образом, наши страны возобновили авиасообщение, отметил венесуэльский министр туризма Али Падрон.

«Сегодня [3 мая] в Боливарианскую Республику Венесуэла прибыл первый рейс [авиакомпании] Conviasa по маршруту «Каракас — Москва», — написал он в Twitter. В самолете было 90 пассажиров, среди них: инвесторы, журналисты, блогеры.

Восстанавливать воздушное сообщение с другими странами Россия начала еще в марте. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что с каждой страной переговоры на эту тему проходят индивидуально.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...