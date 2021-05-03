Россия открыла авиасообщение с Венесуэлой

В столице Венесуэлы Каракасе приземлился авиалайнер из Москвы. Таким образом, наши страны возобновили авиасообщение, отметил венесуэльский министр туризма Али Падрон.
«Сегодня [3 мая] в Боливарианскую Республику Венесуэла прибыл первый рейс [авиакомпании] Conviasa по маршруту «Каракас — Москва», — написал он в Twitter. В самолете было 90 пассажиров, среди них: инвесторы, журналисты, блогеры.
Восстанавливать воздушное сообщение с другими странами Россия начала еще в марте. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что с каждой страной переговоры на эту тему проходят индивидуально.
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