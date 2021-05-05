05 мая 2021

Депутат Шеин раскрыл сложность в начислении 10 тысяч на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В августе родители получат новые выплаты на детей Фото:
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В ходе начисления выплат по 10 тысяч рублей к 1 сентября будет сложно автоматически найти семьи, в которых дети решили не заканчивать 11 классов. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Он также отметил, что этой категории населения выплаты по 10 тысяч рублей не полагаются.

«Может быть, некоторые сложности создаст вопрос о том, кто решил обучаться в старших классах, а кто чуть раньше решил окончить школу», — сказал Шеин. По его словам, уточнять данную информацию придется через профильные министерства.

URA.RU направило запрос в Министерство просвещения РФ. На момент публикации новости корреспонденту никто не ответил.

Депутат сообщал, что для получения средств не нужно писать заявление, они будут перечислены автоматически. Деньги должны поступить на счета россиян до 17 августа. Автором инициативы стал президент России Владимир Путин. Он озвучил эту идею в ходе своего послания Федеральному собранию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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