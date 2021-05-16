Источник: сообщения о «минировании» вокзалов Москвы пришли из США

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В зданиях и на территории вокзалов никаких взрывных устройств не нашли Фото:

Информация о «минировании» всех московских вокзалов на портал ФСБ поступила из США. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Днем 15 мая в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на портал ФСБ пришло письмо из США о „минировании“ всех вокзалов в Москве», — передает ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что полиция проводит проверку по факту поступления на портал ФСБ сообщений.

Ранее неизвестные заявили о минировании всех железнодорожных вокзалов и автостанций Москвы. При этом «заминированные» объекты работали штатно, пишет издание «Взгляд». В зданиях и на территории вокзалов никаких взрывных устройств не нашли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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