В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Россию

Россия предупредили о скором потеплении Фото: Размик Закарян © URA.RU

Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже 1 июня днем будет до (плюс) 17-19 градусов, солнечно, и каждый день температура будет повышаться на один-два градуса», — передает РИА «Новости». Отмечается, что к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и опасном ветре. В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят автомобилистов двигаться медленнее, избегать ненужных маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и другие непрочные конструкции и следить за детьми. Также синоптики заявляли, что на севере и востоке Московской области утром 1 июня возможны заморозки — температура опустится до нуля градусов, передает 360.