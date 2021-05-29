29 мая 2021

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Россию

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Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, фонтан, лето в городе
Россия предупредили о скором потеплении Фото:

Потепление в центре Европейской России начнется с 1 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже 1 июня днем будет до (плюс) 17-19 градусов, солнечно, и каждый день температура будет повышаться на один-два градуса», — передает РИА «Новости». Отмечается, что к концу рабочей недели дневная температура достигнет плюс 25 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе и опасном ветре. В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят автомобилистов двигаться медленнее, избегать ненужных маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и другие непрочные конструкции и следить за детьми. Также синоптики заявляли, что на севере и востоке Московской области утром 1 июня возможны заморозки — температура опустится до нуля градусов, передает 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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