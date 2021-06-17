Алексей Севастьянов настроен на победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Троицкий районный суд Москвы принял к рассмотрению иск экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Бывший омбудсмен требует от государства 10 миллионов рублей компенсации за возбужденное в отношении него в 2016 году уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

На тот момент Севастьянов руководил региональным отделением партии «Родина». В этом качестве он заключил договоры на изготовление агитационных материалов для выборов в Госдуму на крупную сумму. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ. За отсутствием состава преступления дело закрыли в 2018 году.

«Поскольку за три года извинений от государственных органов я так и не дождался, подал иск о моральной компенсации», — заявил URA.RU Севастьянов. Он также добавил, что с момента возбуждения дела в СМИ появилось более сотни публикаций о нем, а у сына были неприятности в школе. Рассмотрение дела назначено на 30 июня.

На установочном заседании суд назначил рассмотрение дела на 30 июня Фото: читатель URA.RU