17 июня 2021

Суд в Москве принял иск челябинского экс-омбудсмена к государству. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор подписей партией Яблоко для жалобы в ЦИК. Челябинск, севастьянов алексей, кировка
Алексей Севастьянов настроен на победу Фото:

Троицкий районный суд Москвы принял к рассмотрению иск экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Бывший омбудсмен требует от государства 10 миллионов рублей компенсации за возбужденное в отношении него в 2016 году уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

На тот момент Севастьянов руководил региональным отделением партии «Родина». В этом качестве он заключил договоры на изготовление агитационных материалов для выборов в Госдуму на крупную сумму. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ. За отсутствием состава преступления дело закрыли в 2018 году.

«Поскольку за три года извинений от государственных органов я так и не дождался, подал иск о моральной компенсации», — заявил URA.RU Севастьянов. Он также добавил, что с момента возбуждения дела в СМИ появилось более сотни публикаций о нем, а у сына были неприятности в школе. Рассмотрение дела назначено на 30 июня.

На установочном заседании суд назначил рассмотрение дела на 30 июня
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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