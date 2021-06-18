Прилепин поддержал участие Бузовой в спектакле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Захар Прилепин считает правильным решение пригласить певицу Ольгу Бузову на одну из ролей в спектакле театра. Он считает критику в ее сторону неразумной, как и высказывания против репера Алишера Моргенштерна.

По словам Прилепина, пригласить Бузову в спектакль было правильным решением с политической точки зрения. «Потому что, знаете, 23 млн подписчиков [в Instagram] Бузовой — это наши дети, и мы должны с ними разговаривать», — заявил он в беседе с ТАСС.

Прилепин назвал критику Бузовой со стороны ряда политиков фарисейством определенной патриотической группировки. По его словам, люди, которые борются с Бузовой являются «дикарями». «Сначала я наблюдал это вокруг Моргенштерна несчастного, который, я замечу, беспощадным образом троллит не только „скрепы“, но и либеральную общественность. А у нас люди не понимают. Для них это просто зло объективное, какое-то чудовищное. А это не так. С этим можно и нужно разговаривать», — убежден заместитель худрука МХАТ.

О том, что Бузова попробует себя в роли актрисы театра стало известно 6 июня. Певица задействована в новом спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем про жизнь молодого Иосифа Сталина. Она играет певицу кабаре и корпоративов Беллу Шанталь. За все время репетиций и выступлений Бузовой заплатят 446 тысяч 810 рублей. Пользователей социальных сетей рассмешило, что певица выйдет на сцену МХАТ имени Горького. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал появление артистки в спектакле и предложил после этого переименовать МХАТ, передает «Пятый канал».