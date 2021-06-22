В АТОР назвали условия возобновления авиасообщения с Египтом

Курорты Египта для россиян станут доступны после отмены указа президента РФ о запрете на перелеты в страну Фото: Нина Калинина © URA.RU

Россия возобновит авиасообщение с курортами Египта после отмены указа президента РФ Владимира Путина, введенного в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем, и согласования плана полетов между авиационными ведомствами. Об этом URA.RU заявил первый вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Рейсы в Египет были запрещены указом президента после совершенного теракта и взрыва нашего самолета, и сейчас руководители практически всех ведомств должны до 1 июля согласовать отмену указа. Пока этого не произойдет, какая бы не была в Египте благоприятная ковидная обстановка, рейсов туда быть не может», — подчеркнул Канторович.

Спикер отметил, что после решения вопросов безопасности, начнется согласование программы полета. «Дальше, чтобы самолеты полетели, начнется масса других дополнительных процедур. Нужны заявки, согласования с одним авиационным ведомством, с другим и так далее», — добавил Канторович.

В пример спикер привел ситуацию с Грецией. «Пока в Грецию летает ограниченное число самолетов и только в Афины. С 28 июня разрешили открыть дополнительные рейсы на Родос, Корфу, Крит, Салоники, но они до сих пор не согласованы, и непонятно, когда это произойдет, так как есть определенные процедуры между двумя авиационными ведомствами, между аэропортами, которые должны предоставить слоты», — отметил он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал распоряжение об открытии авиасообщения с Египтом. Произойти это должно до 1 июля.