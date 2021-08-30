Пресс-секретарь Навального покинула Россию

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Марш Немцова. Москва, ярмыш кира, навальный алексей
Кира Ярмыш покинула страну, несмотря на запрет выезжать из Москвы Фото:

Кира Ярмыш покинула Россию, несмотря на запрет уезжать из Московской области. Она является пресс-секретарем российского оппозиционера Алексея Навального.

«Она вылетела в Хельсинки. Согласно приговору, ей было запрещено покидать Москву и Московскую область», — сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Ранее Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы. Она проходила обвиняемой по так называемому «санитарному делу». Ее признали виновной по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В рамках этого дела также признали виновной бывшего юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещенной в России, ликвидирован по решению суда) Любовь Соболь, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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