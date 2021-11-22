Экономист назвал три условия для увеличения пенсии втрое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, старость, пенсия, бабушки в платках
Одно из условий — рост пенсионных отчислений с 22 до 30% Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Повышение зарплат и рост числа трудящихся — главные условия для увеличения пенсионных выплат до 43 тысяч рублей и выше. Об этом заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Сейчас, по данным Росстата, средняя пенсия в РФ составляет 15,7 тысячи рублей.

«Пенсия — это производная от заработной платы. Чтобы пенсия была выше 40 тысяч рублей, средняя заработная плата должна быть в районе 100 тысяч», — отметил Сафонов в разговоре с «Комсомольской правдой».

Следующее условие — это увеличение числа трудящихся. По словам Сафонова, на двух работающих должен быть один пенсионер, так как от отчислений с настоящих зарплат пополняется Пенсионный фонд. На данный момент на одного пенсионера приходится 1,8 работающих, информирует эксперт.

Третье условие для повышения пенсионных выплат — это рост пенсионных отчислений. Сейчас эта цифра составляет 22%, сообщает Сафонов. Для появления положительной динамики показатель должен возрасти до 30%. При высоких средних зарплатах это было бы не критично, однако в сегодняшних реалиях данное условие трудновыполнимо, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ призвал поднять пенсии за счет нефтяных доходов. По мнению Николая Коломейцева, денежных средств, полученных от добычи нефти и газа хватит на то, чтобы в разы поднять пенсии россиян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...