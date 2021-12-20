Прокуратура Голландии: Boeing MH-17 был сбит с территории ДНР

20 декабря 2021 в 16:50 Размер текста - 17 +

Катастрофа с MH-17 случилась на Украине в 2014 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Самолет Boeing MH-17, сбитый над Украиной в 2014 году, был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой ополченцами Донбасса. С таким заявлением во время зачитывания обвинительного акта выступил сотрудник прокуратуры Нидерландов. «Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК „Бук“ со стороны населенного пункта Первомайское», — приводит слова прокурора РИА «Новости». Село, по данным СМИ, контролируется ополчением. Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в охраняемом комплексе Схипхол. Катастрофа с самолетом произошла летом 2014 года. Рейс MH-17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над территорией Украины. Ни одна из сторон конфликта в стране до сих пор не взяла на себя ответственность за происшествие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самолет Boeing MH-17, сбитый над Украиной в 2014 году, был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой ополченцами Донбасса. С таким заявлением во время зачитывания обвинительного акта выступил сотрудник прокуратуры Нидерландов. «Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК „Бук“ со стороны населенного пункта Первомайское», — приводит слова прокурора РИА «Новости». Село, по данным СМИ, контролируется ополчением. Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в охраняемом комплексе Схипхол. Катастрофа с самолетом произошла летом 2014 года. Рейс MH-17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над территорией Украины. Ни одна из сторон конфликта в стране до сих пор не взяла на себя ответственность за происшествие.