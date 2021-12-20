Bloomberg: ВТО рассмотрит спор ЕС и России на 328 млрд долларов

20 декабря 2021 в 23:42 Размер текста - 17 +

Для ВТО спор между РФ и ЕС является крупнейшим по стоимостному выражению Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всемирная торговая организация (ВТО) рассмотрит претензии Евросоюза в адрес России на сумму 328 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg. «На встрече в Женеве в понедельник орган по урегулированию споров ВТО согласился создать группу из трех торговых экспертов для оценки дела и вынесения первоначального решения», — говорится в статье. В жалобе Евросоюза утверждается, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 миллиардов евро (328 миллиардов долларов), уточняет автор статьи. Отмечается, что этот спор между Евросоюзом и Россией является одним из крупнейших в мире по выражению в стоимости среди тех, что разрешались в ВТО, потому торговому органу может понадобиться до трех лет для принятия первоначального решения. По словам автора, за это время Россия может наложить вето на решение, обжаловав его в апелляционном органе ВТО. По утверждению ЕС, Россия несправедливо оценила цены заявок на закупку импортных товаров и услуг, применяла дискриминационные требования к иностранной машиностроительной продукции и ввела требования о национальных квотах в пользу отечественных товаров. Российские меры нарушают принцип национального режима ВТО, говорится в заявлении Европейской комиссии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная торговая организация (ВТО) рассмотрит претензии Евросоюза в адрес России на сумму 328 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg. «На встрече в Женеве в понедельник орган по урегулированию споров ВТО согласился создать группу из трех торговых экспертов для оценки дела и вынесения первоначального решения», — говорится в статье. В жалобе Евросоюза утверждается, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 миллиардов евро (328 миллиардов долларов), уточняет автор статьи. Отмечается, что этот спор между Евросоюзом и Россией является одним из крупнейших в мире по выражению в стоимости среди тех, что разрешались в ВТО, потому торговому органу может понадобиться до трех лет для принятия первоначального решения. По словам автора, за это время Россия может наложить вето на решение, обжаловав его в апелляционном органе ВТО. По утверждению ЕС, Россия несправедливо оценила цены заявок на закупку импортных товаров и услуг, применяла дискриминационные требования к иностранной машиностроительной продукции и ввела требования о национальных квотах в пользу отечественных товаров. Российские меры нарушают принцип национального режима ВТО, говорится в заявлении Европейской комиссии.