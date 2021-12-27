Шойгу объяснил, от чего Россия спасла Крым

27 декабря 2021 в 11:47 Размер текста - 17 +

Если бы Крым остался украинским, туда бы приехали Западные наемники, считает Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Если бы Россия не вернула Крым, то в регион бы пришли украинские экстремисты и наемники с Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму. Если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то никому бы мало не показалось», — сказал Шойгу в интервью изданию «Аргументы и Факты». Крым вернулся в состав России в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ была обязана взять Крым под свою защиту в условиях кровавого госпереворота на Украине, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если бы Россия не вернула Крым, то в регион бы пришли украинские экстремисты и наемники с Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму. Если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то никому бы мало не показалось», — сказал Шойгу в интервью изданию «Аргументы и Факты». Крым вернулся в состав России в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ была обязана взять Крым под свою защиту в условиях кровавого госпереворота на Украине, пишет RT.