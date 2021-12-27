Шойгу объяснил, от чего Россия спасла Крым

Если бы Россия не вернула Крым, то в регион бы пришли украинские экстремисты и наемники с Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму. Если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то никому бы мало не показалось», — сказал Шойгу в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Крым вернулся в состав России в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ была обязана взять Крым под свою защиту в условиях кровавого госпереворота на Украине, пишет RT.
Если бы Россия не вернула Крым, то в регион бы пришли украинские экстремисты и наемники с Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму. Если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то никому бы мало не показалось», — сказал Шойгу в интервью изданию «Аргументы и Факты». Крым вернулся в состав России в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ была обязана взять Крым под свою защиту в условиях кровавого госпереворота на Украине, пишет RT.