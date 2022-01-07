Главы МИД НАТО экстренно встретились из-за России

07 января 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Главы МИД стран НАТО вырабатывают единую позицию по России Фото: официальный сайт НАТО nato.int Главы министерств иностранных дел стран НАТО проводят 7 января экстренную закрытую видеоконференцию. Ее основная тема — обсуждение требований России по вопросам европейской безопасности. «Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщается на сайте Североатлантического альянса. Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Министры на видеоконференции выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности», — сообщил ТАСС дипломатический источник. Встреча проходит в преддверии заседания совета Россия—НАТО, которое намечено на 12 января. Переговоры России и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января в Женеве. Далее запланировано заседание совета Россия—НАТО: оно пройдет 12 января в Брюсселе. В Москве надеются на то, что США предоставят России гарантии отказа от продвижения НАТО на восток и размещения вооружений у российских границ Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова пойти на некоторые уступки США и НАТО, основываясь на балансе интересов. Однако на данный момент в действиях Запада «слишком мало рациональных зерен»: НАТО слишком активно осваивает территории вблизи российских границ, но заявляет, что предложения со стороны РФ для альянса неприемлемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главы министерств иностранных дел стран НАТО проводят 7 января экстренную закрытую видеоконференцию. Ее основная тема — обсуждение требований России по вопросам европейской безопасности. «Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщается на сайте Североатлантического альянса. Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Министры на видеоконференции выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности», — сообщил ТАСС дипломатический источник. Встреча проходит в преддверии заседания совета Россия—НАТО, которое намечено на 12 января. Переговоры России и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января в Женеве. Далее запланировано заседание совета Россия—НАТО: оно пройдет 12 января в Брюсселе. В Москве надеются на то, что США предоставят России гарантии отказа от продвижения НАТО на восток и размещения вооружений у российских границ Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова пойти на некоторые уступки США и НАТО, основываясь на балансе интересов. Однако на данный момент в действиях Запада «слишком мало рациональных зерен»: НАТО слишком активно осваивает территории вблизи российских границ, но заявляет, что предложения со стороны РФ для альянса неприемлемы.