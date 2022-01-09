09 января 2022

Тюменцу выдали чужой QR-код на госуслугах

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Тюменец получил QR-код, хотя не сдавал ПЦР-тест на коронавирус (архивное фото) Фото:
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Житель Тюмени, прописанный в ХМАО, получил чужой QR-код на Госуслугах, после того как его полный тезка сдал ПЦР-тест в Ялуторовске. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина.

«7 января мне на Госуслугах отправили результаты ПЦР-теста однофамильца из Ялуторовска и дали QR-код на три дня. При этом паспортные данные в сертификате указаны мои, хотя я ничего не сдавал. Никакого соблюдения медицинской тайны. Как такое вообще могло получиться, разве человек не должен был показать паспорт перед тестом?» — рассказал URA.RU мужчина, проживающий в Тюмени, но прописанный в ХМАО.

В документах, полученных тюменцем, значится, что анализ был сдан в Областной больнице №23 в Ялуторовске. Как пояснил собеседник URA.RU, путаница с полным тезкой у него возникает не впервые: до этого судебные приставы также начисляли на него долги однофамильца.

Как ранее сообщали в департаменте здравоохранения Тюменской области, данные для Госуслуг в федеральный регистр вносят медики на местах, и на основе этих сведений формируются сертификаты. Агентство направило запрос в депздрав с просьбой пояснить, как могла произойти ошибка.

Кроме того, согласно постановлению главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, а также правительства области, срок действия ПЦР-тестов составляет 48 часов, однако после анализа сертификат выдали на 72 часа. Агентство отправило запрос в оперативный штаб региона.

Ранее URA.RU сообщало, что по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе временно отменили требование о предъявлении QR-кодов для посещения ряда развлекательных заведений. Пускать в них по сертификатам о вакцинации, справкам о медотводе, либо ПЦР-тестам снова начнут лишь с 20 января.

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Житель Тюмени, прописанный в ХМАО, получил чужой QR-код на Госуслугах, после того как его полный тезка сдал ПЦР-тест в Ялуторовске. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. «7 января мне на Госуслугах отправили результаты ПЦР-теста однофамильца из Ялуторовска и дали QR-код на три дня. При этом паспортные данные в сертификате указаны мои, хотя я ничего не сдавал. Никакого соблюдения медицинской тайны. Как такое вообще могло получиться, разве человек не должен был показать паспорт перед тестом?» — рассказал URA.RU мужчина, проживающий в Тюмени, но прописанный в ХМАО. В документах, полученных тюменцем, значится, что анализ был сдан в Областной больнице №23 в Ялуторовске. Как пояснил собеседник URA.RU, путаница с полным тезкой у него возникает не впервые: до этого судебные приставы также начисляли на него долги однофамильца. Как ранее сообщали в департаменте здравоохранения Тюменской области, данные для Госуслуг в федеральный регистр вносят медики на местах, и на основе этих сведений формируются сертификаты. Агентство направило запрос в депздрав с просьбой пояснить, как могла произойти ошибка. Кроме того, согласно постановлению главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, а также правительства области, срок действия ПЦР-тестов составляет 48 часов, однако после анализа сертификат выдали на 72 часа. Агентство отправило запрос в оперативный штаб региона. Ранее URA.RU сообщало, что по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе временно отменили требование о предъявлении QR-кодов для посещения ряда развлекательных заведений. Пускать в них по сертификатам о вакцинации, справкам о медотводе, либо ПЦР-тестам снова начнут лишь с 20 января.
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