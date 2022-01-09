Тюменцу выдали чужой QR-код на госуслугах

10 января 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменец получил QR-код, хотя не сдавал ПЦР-тест на коронавирус (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Житель Тюмени, прописанный в ХМАО, получил чужой QR-код на Госуслугах, после того как его полный тезка сдал ПЦР-тест в Ялуторовске. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. «7 января мне на Госуслугах отправили результаты ПЦР-теста однофамильца из Ялуторовска и дали QR-код на три дня. При этом паспортные данные в сертификате указаны мои, хотя я ничего не сдавал. Никакого соблюдения медицинской тайны. Как такое вообще могло получиться, разве человек не должен был показать паспорт перед тестом?» — рассказал URA.RU мужчина, проживающий в Тюмени, но прописанный в ХМАО. В документах, полученных тюменцем, значится, что анализ был сдан в Областной больнице №23 в Ялуторовске. Как пояснил собеседник URA.RU, путаница с полным тезкой у него возникает не впервые: до этого судебные приставы также начисляли на него долги однофамильца. Как ранее сообщали в департаменте здравоохранения Тюменской области, данные для Госуслуг в федеральный регистр вносят медики на местах, и на основе этих сведений формируются сертификаты. Агентство направило запрос в депздрав с просьбой пояснить, как могла произойти ошибка. Кроме того, согласно постановлению главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, а также правительства области, срок действия ПЦР-тестов составляет 48 часов, однако после анализа сертификат выдали на 72 часа. Агентство отправило запрос в оперативный штаб региона. Ранее URA.RU сообщало, что по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе временно отменили требование о предъявлении QR-кодов для посещения ряда развлекательных заведений. Пускать в них по сертификатам о вакцинации, справкам о медотводе, либо ПЦР-тестам снова начнут лишь с 20 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Тюмени, прописанный в ХМАО, получил чужой QR-код на Госуслугах, после того как его полный тезка сдал ПЦР-тест в Ялуторовске. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. «7 января мне на Госуслугах отправили результаты ПЦР-теста однофамильца из Ялуторовска и дали QR-код на три дня. При этом паспортные данные в сертификате указаны мои, хотя я ничего не сдавал. Никакого соблюдения медицинской тайны. Как такое вообще могло получиться, разве человек не должен был показать паспорт перед тестом?» — рассказал URA.RU мужчина, проживающий в Тюмени, но прописанный в ХМАО. В документах, полученных тюменцем, значится, что анализ был сдан в Областной больнице №23 в Ялуторовске. Как пояснил собеседник URA.RU, путаница с полным тезкой у него возникает не впервые: до этого судебные приставы также начисляли на него долги однофамильца. Как ранее сообщали в департаменте здравоохранения Тюменской области, данные для Госуслуг в федеральный регистр вносят медики на местах, и на основе этих сведений формируются сертификаты. Агентство направило запрос в депздрав с просьбой пояснить, как могла произойти ошибка. Кроме того, согласно постановлению главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, а также правительства области, срок действия ПЦР-тестов составляет 48 часов, однако после анализа сертификат выдали на 72 часа. Агентство отправило запрос в оперативный штаб региона. Ранее URA.RU сообщало, что по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе временно отменили требование о предъявлении QR-кодов для посещения ряда развлекательных заведений. Пускать в них по сертификатам о вакцинации, справкам о медотводе, либо ПЦР-тестам снова начнут лишь с 20 января.