РФ потратит десятки миллионов на защиту Байконура от террористов

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Роскосмос, пуск ракеты, байконур, запуск ракеты, протон-м
В Байконуре установлен повышенный уровень террористической опасности Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В 2022 году потратят 58 млн рублей на защиту объекты образования и культуры от террористических атак в казахстанском Байконуре, арендованном Россией. Об этом сообщили в администрации города.

«В 2022 г. реализация программы будет продолжена. Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. рублей, из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — указано на сайте администрации Байконура.

Ранее в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности. До 19 января там запретили продавать алкоголь и ограничили перемещения в ночное время. Глава города создал народные дружины на городских предприятиях, которые вместе с полицией будут патрулировать улицы. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на космодроме усилили вооруженную охрану.

В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Акции переросли в столкновения бунтовщиков с полицией и акты мародерства. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. В МИД Казахстана сообщили, что среди митингующих были люди, которые воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Власти Казахстана сообщили о нейтрализации очагов террористических атак, передает ОТР. В республику отправили военных из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает «Пятый канал».

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В 2022 году потратят 58 млн рублей на защиту объекты образования и культуры от террористических атак в казахстанском Байконуре, арендованном Россией. Об этом сообщили в администрации города. «В 2022 г. реализация программы будет продолжена. Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. рублей, из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — указано на сайте администрации Байконура. Ранее в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности. До 19 января там запретили продавать алкоголь и ограничили перемещения в ночное время. Глава города создал народные дружины на городских предприятиях, которые вместе с полицией будут патрулировать улицы. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на космодроме усилили вооруженную охрану. В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Акции переросли в столкновения бунтовщиков с полицией и акты мародерства. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. В МИД Казахстана сообщили, что среди митингующих были люди, которые воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Власти Казахстана сообщили о нейтрализации очагов террористических атак, передает ОТР. В республику отправили военных из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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