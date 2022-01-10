РФ потратит десятки миллионов на защиту Байконура от террористов

10 января 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Байконуре установлен повышенный уровень террористической опасности Фото: пресс-служба «Роскосмоса» новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В 2022 году потратят 58 млн рублей на защиту объекты образования и культуры от террористических атак в казахстанском Байконуре, арендованном Россией. Об этом сообщили в администрации города. «В 2022 г. реализация программы будет продолжена. Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. рублей, из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — указано на сайте администрации Байконура. Ранее в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности. До 19 января там запретили продавать алкоголь и ограничили перемещения в ночное время. Глава города создал народные дружины на городских предприятиях, которые вместе с полицией будут патрулировать улицы. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на космодроме усилили вооруженную охрану. В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Акции переросли в столкновения бунтовщиков с полицией и акты мародерства. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. В МИД Казахстана сообщили, что среди митингующих были люди, которые воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Власти Казахстана сообщили о нейтрализации очагов террористических атак, передает ОТР. В республику отправили военных из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает «Пятый канал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году потратят 58 млн рублей на защиту объекты образования и культуры от террористических атак в казахстанском Байконуре, арендованном Россией. Об этом сообщили в администрации города. «В 2022 г. реализация программы будет продолжена. Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. рублей, из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — указано на сайте администрации Байконура. Ранее в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности. До 19 января там запретили продавать алкоголь и ограничили перемещения в ночное время. Глава города создал народные дружины на городских предприятиях, которые вместе с полицией будут патрулировать улицы. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на космодроме усилили вооруженную охрану. В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Акции переросли в столкновения бунтовщиков с полицией и акты мародерства. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. В МИД Казахстана сообщили, что среди митингующих были люди, которые воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Власти Казахстана сообщили о нейтрализации очагов террористических атак, передает ОТР. В республику отправили военных из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает «Пятый канал».