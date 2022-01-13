В США пригрозили России на случай продвижения в Америку

14 января 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

По словам Джейка Салливана, РФ и США не обсуждали тему развертывания военных сил в Латинской Америке Фото: Владимир Андреев © URA.RU США примут решительные меры в случае развертывания военных сил России в Латинской Америке. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter. «Если Россия будет двигаться в этом направлении (в Латинскую Америку — прим. ред.), мы будем действовать решительно», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что эта тема не поднималась на переговорах России и США 10 января в Женеве. Ранее сообщалось, что на переговорах РФ и США были озвучены предложения по двусторонним мерам безопасности. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах не получилось достигнуть продвижения по теме нерасширения НАТО к границам России. Салливан заявил, что переговоры с Россией оказались полезными для обеих стран, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США примут решительные меры в случае развертывания военных сил России в Латинской Америке. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter. «Если Россия будет двигаться в этом направлении (в Латинскую Америку — прим. ред.), мы будем действовать решительно», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что эта тема не поднималась на переговорах России и США 10 января в Женеве. Ранее сообщалось, что на переговорах РФ и США были озвучены предложения по двусторонним мерам безопасности. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах не получилось достигнуть продвижения по теме нерасширения НАТО к границам России. Салливан заявил, что переговоры с Россией оказались полезными для обеих стран, пишет RT.