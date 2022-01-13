13 января 2022

В США пригрозили России на случай продвижения в Америку

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По словам Джейка Салливана, РФ и США не обсуждали тему развертывания военных сил в Латинской Америке Фото:

США примут решительные меры в случае развертывания военных сил России в Латинской Америке. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении (в Латинскую Америку — прим. ред.), мы будем действовать решительно», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что эта тема не поднималась на переговорах России и США 10 января в Женеве.

Ранее сообщалось, что на переговорах РФ и США были озвучены предложения по двусторонним мерам безопасности. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах не получилось достигнуть продвижения по теме нерасширения НАТО к границам России. Салливан заявил, что переговоры с Россией оказались полезными для обеих стран, пишет RT.

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США примут решительные меры в случае развертывания военных сил России в Латинской Америке. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter. «Если Россия будет двигаться в этом направлении (в Латинскую Америку — прим. ред.), мы будем действовать решительно», — заявил Джейк Салливан. Он добавил, что эта тема не поднималась на переговорах России и США 10 января в Женеве. Ранее сообщалось, что на переговорах РФ и США были озвучены предложения по двусторонним мерам безопасности. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах не получилось достигнуть продвижения по теме нерасширения НАТО к границам России. Салливан заявил, что переговоры с Россией оказались полезными для обеих стран, пишет RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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