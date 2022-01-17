Общественник: что грозит Facebook за блокировку делегации РФ

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Facebook грозит запрет на размещение рекламы в России, считает Никита Данюк Фото:

Facebook могут лишить права размещать рекламу на территории России в ответ на блокировку официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Это вопиющий, хамский поступок, который не должен оставаться без наказания. Очень правильно, что рассматривается вопрос о замедлении Facebook. Помимо замедления работы в России, ему еще и грозит запрет на размещение рекламы, потому что согласно закону о „приземлении“ IT-корпораций на территории нашей страны есть базовые требования регистрации. Они эти базовые требования до сих пор не выполнил», — сказал Данюк.

Общественник отметил, что снятие блокировки со страницы российской делегации — это локальная победа российского законодательства. «В Facebook узнали о возможном замедлении и разблокировали аккаунт нашей делегации. Это локальная победа, которая говорит о том, что они начали серьезно относиться к России и к нашему закону», — заключил Данюк.

Ранее Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к странице российских дипломатов и назвали произошедшее нарушением принципов свободы слова и распространения информации. В итоге страница российских дипломатов была разблокирована.

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Facebook могут лишить права размещать рекламу на территории России в ответ на блокировку официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Это вопиющий, хамский поступок, который не должен оставаться без наказания. Очень правильно, что рассматривается вопрос о замедлении Facebook. Помимо замедления работы в России, ему еще и грозит запрет на размещение рекламы, потому что согласно закону о „приземлении“ IT-корпораций на территории нашей страны есть базовые требования регистрации. Они эти базовые требования до сих пор не выполнил», — сказал Данюк. Общественник отметил, что снятие блокировки со страницы российской делегации — это локальная победа российского законодательства. «В Facebook узнали о возможном замедлении и разблокировали аккаунт нашей делегации. Это локальная победа, которая говорит о том, что они начали серьезно относиться к России и к нашему закону», — заключил Данюк. Ранее Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, которые прошли в Вене. В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к странице российских дипломатов и назвали произошедшее нарушением принципов свободы слова и распространения информации. В итоге страница российских дипломатов была разблокирована.
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