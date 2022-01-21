В Кремле призвали избегать неосторожных шагов по признанию ДНР

Неосторожные шаги по признанию Донецкой и Луганской народных республик могут привести к усилению напряжения в регионе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферен- колла.
«Хочу отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, важно избегать шагов, которые могут провоцировать усиление напряжения. Очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. А для авторов инициативы не зарабатывать политические очки на такой хрупкой и тонкой материи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Неосторожные шаги по признанию Донецкой и Луганской народных республик могут привести к усилению напряжения в регионе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конферен- колла. «Хочу отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, важно избегать шагов, которые могут провоцировать усиление напряжения. Очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. А для авторов инициативы не зарабатывать политические очки на такой хрупкой и тонкой материи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее депутат Государственной думы РФ подготовили законопроект, в котором призвали президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР. В КПРФ заявили, что только это сможет спасти Донбасс от агрессии со стороны Украины. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не видел текст этого обращения.