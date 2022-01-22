Финансист рассказала об изменении пенсионного возраста в РФ

В 2022 году пенсию смогут получить женщины от 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Страховую пенсию в 2022 году получат женщины, достигшие возраста 56,5 лет, и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, страховой стаж у пенсионера должен быть не менее 13 лет.

«Начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал „сдвигаться“ в сторону увеличения с шагом полгода — год. В 2024 пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, и, наконец, в 2028 г. — достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — сказала финансист «Прайму».

Требуемый для назначения пенсии страховой стаж составляет в 2022 году — 13 лет. Пенсионные коэффициенты: 23,4.

Ранее в ПФР напомнили, что многодетные мамы имеют право раньше выйти на пенсию. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если это мама четверых детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у нее пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет.

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