Депутат Госдумы: веерная раздача денег не поможет экономике РФ

28 января 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Только долгосрочные планы развития экономики позволят увеличить доходы на душу населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Разовая целевая выплата всем россиян не поможет сократить отставание страны по доходу на душу населения от других государств. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с URA.RU выразил мнение, что увеличение уровня доходов населения России возможно только благодаря комплексной бюджетной поддержке отдельных секторов экономики. «На мой взгляд, разовые окрашенные целевые выплаты для покупки предметов необходимости (жилье, автомобиль, обучение, лечение или покупка продовольствия) не компенсируют отставание России по доходу на душу населения от других стран. Данные выплаты с большой долей вероятности не повысят доверие населения к власти и не приведут к повышению рождаемости, хотя, безусловно, вызовут кратковременную позитивную реакцию у получателей такой субсидии», — сказал Денис Кравченко. Парламентарий выразил уверенность, что лишь долгосрочные сценарии развития позволят постепенно повышать доходы на душу населения страны. «Сокращение отставания уровня доходов населения России от партнеров за границей возможно только в случае комплексной бюджетной и налоговой поддержки отдельных секторов экономики и долгосрочного стратегического планирования с внедрением риск-сценариев развития, с выделением наших „точек роста“ и потенциальных высоко конкурентоспособных продуктов, услуг и рынков, в том числе с высоким экспортным потенциалом», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разовая целевая выплата всем россиян не поможет сократить отставание страны по доходу на душу населения от других государств. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с URA.RU выразил мнение, что увеличение уровня доходов населения России возможно только благодаря комплексной бюджетной поддержке отдельных секторов экономики. «На мой взгляд, разовые окрашенные целевые выплаты для покупки предметов необходимости (жилье, автомобиль, обучение, лечение или покупка продовольствия) не компенсируют отставание России по доходу на душу населения от других стран. Данные выплаты с большой долей вероятности не повысят доверие населения к власти и не приведут к повышению рождаемости, хотя, безусловно, вызовут кратковременную позитивную реакцию у получателей такой субсидии», — сказал Денис Кравченко. Парламентарий выразил уверенность, что лишь долгосрочные сценарии развития позволят постепенно повышать доходы на душу населения страны. «Сокращение отставания уровня доходов населения России от партнеров за границей возможно только в случае комплексной бюджетной и налоговой поддержки отдельных секторов экономики и долгосрочного стратегического планирования с внедрением риск-сценариев развития, с выделением наших „точек роста“ и потенциальных высоко конкурентоспособных продуктов, услуг и рынков, в том числе с высоким экспортным потенциалом», — отметил он.