Полковников ВСУ на всю жизнь наказали за нападение на Курскую область

Военная прокуратура наказала двух полковников ВСУ пожизненно
Военная прокуратура наказала двух полковников ВСУ пожизненно

Двое командиров ВСУ Евгения Булацика и Ростислава Карпушу заочно приговорены к пожизненному заключению по делу о ракетном ударе в Курской области. Об этом сообщила Главная военная прокуратура России.

«Суд приговорил каждого к пожизненному лишению свободы: Булацику с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, Карпуше — первых 9 лет в тюрьме, затем оставшейся части — в исправительной колонии особого режима», — приводит слова прокуратуры Life.ru. Также отмечается, что украинские полковники объявлены в международный розыск.

Командиры ВСУ организовали атаку с применением 11 ракет ATACMS и четырех крылатых ракет Storm Shadow авиационного базирования. Удары были нанесены по позициям, где размещались российские военнослужащие и военная техника.

