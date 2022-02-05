В Совфеде высказались насчет ситуации с Bloomberg. «Пора начинать уборку, господа. Воняет»

06 февраля 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

«Деэскалация требуется на той стороне, где играет Bloomberg» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Деэскалация необходима той стороне, на которой находится Bloomberg. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он считает, что «пресловутая публикация Bloomberg» дает четкое осознание того, где необходима деэскалация. «[Она] требуется на той стороне, где играет Bloomberg. Эскалация, как и разруха — только в головах. И совершенно точно не в наших. Пора начинать уборку, господа. Воняет», — коротко высказался Косачев «Российской газете». Американское издание Bloomberg в ночь с 4-го на 5-е февраля опубликовало новость о том, что Россия начала вторжение на Украину. Позже агентство написало, что публикация была ошибкой, и удалило ее с сайта. Оказалось, что заголовок «Россия вторглась на Украину» был непреднамеренно опубликован в 16:00 по восточному времени на сайте. Представители издания пообещали установить причину такого инцидента. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что Bloomberg уже не первый раз так «ошибается». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Деэскалация необходима той стороне, на которой находится Bloomberg. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он считает, что «пресловутая публикация Bloomberg» дает четкое осознание того, где необходима деэскалация. «[Она] требуется на той стороне, где играет Bloomberg. Эскалация, как и разруха — только в головах. И совершенно точно не в наших. Пора начинать уборку, господа. Воняет», — коротко высказался Косачев «Российской газете». Американское издание Bloomberg в ночь с 4-го на 5-е февраля опубликовало новость о том, что Россия начала вторжение на Украину. Позже агентство написало, что публикация была ошибкой, и удалило ее с сайта. Оказалось, что заголовок «Россия вторглась на Украину» был непреднамеренно опубликован в 16:00 по восточному времени на сайте. Представители издания пообещали установить причину такого инцидента. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что Bloomberg уже не первый раз так «ошибается».