На Камчатке произошло крушение самолета Ан-2

На Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Днем 11 февраля в МЧС поступили сообщения от очевидцев, наблюдавших падение самолета Ан-2 в районе села Коряки Клизовского района, передает пресс-служба МЧС. Сообщается, что на место были отправлены спасатели и личный состав одной из воинских частей.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о гибели членов экипажа при крушении самолета, передает Пятый канал. Он отметил, что это был частный самолет, который производил технический рейс по перевозке грузов.
На Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Днем 11 февраля в МЧС поступили сообщения от очевидцев, наблюдавших падение самолета Ан-2 в районе села Коряки Клизовского района, передает пресс-служба МЧС. Сообщается, что на место были отправлены спасатели и личный состав одной из воинских частей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о гибели членов экипажа при крушении самолета, передает Пятый канал. Он отметил, что это был частный самолет, который производил технический рейс по перевозке грузов.