На Камчатке произошло крушение самолета Ан-2 11 февраля 2022 в 06:18 Размер текста - 17 + На место крушение Ан-2 отправились спасатели и военные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Днем 11 февраля в МЧС поступили сообщения от очевидцев, наблюдавших падение самолета Ан-2 в районе села Коряки Клизовского района, передает пресс-служба МЧС. Сообщается, что на место были отправлены спасатели и личный состав одной из воинских частей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о гибели членов экипажа при крушении самолета, передает Пятый канал. Он отметил, что это был частный самолет, который производил технический рейс по перевозке грузов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. На Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Днем 11 февраля в МЧС поступили сообщения от очевидцев, наблюдавших падение самолета Ан-2 в районе села Коряки Клизовского района, передает пресс-служба МЧС. Сообщается, что на место были отправлены спасатели и личный состав одной из воинских частей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о гибели членов экипажа при крушении самолета, передает Пятый канал. Он отметил, что это был частный самолет, который производил технический рейс по перевозке грузов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям