10 февраля 2022

На Камчатке произошло крушение самолета Ан-2

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, ан 2, гражданская авиация, Ан2, ан-2, самолет, легкомоторный самолет
На место крушение Ан-2 отправились спасатели и военные Фото:

На Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Днем 11 февраля в МЧС поступили сообщения от очевидцев, наблюдавших падение самолета Ан-2 в районе села Коряки Клизовского района, передает пресс-служба МЧС. Сообщается, что на место были отправлены спасатели и личный состав одной из воинских частей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о гибели членов экипажа при крушении самолета, передает Пятый канал. Он отметил, что это был частный самолет, который производил технический рейс по перевозке грузов.

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На Камчатке упал легкомоторный самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Днем 11 февраля в МЧС поступили сообщения от очевидцев, наблюдавших падение самолета Ан-2 в районе села Коряки Клизовского района, передает пресс-служба МЧС. Сообщается, что на место были отправлены спасатели и личный состав одной из воинских частей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о гибели членов экипажа при крушении самолета, передает Пятый канал. Он отметил, что это был частный самолет, который производил технический рейс по перевозке грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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