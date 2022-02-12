Попавшего в больницу Зюганова не пустили к Жириновскому

12 февраля 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Зюганов попал в одну больницу с Жириновским, но не может его навестить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого на несколько дней поместили в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики, попал в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Главу коммунистов, по его словам, пока не пускают к либерал-демократу. «На вопрос о том, не планирует ли Зюганов навестить в больнице Жириновского, политик ответил, что „пока не пускают“. Также он добавил, что не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР запустил свое здоровье», — сообщает обозреватель «Комсомольской Правды» Александр Гамов. Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики 11 февраля. Ранее Жириновский заболел коронавирусом, передает RT. В партии заявляли, что его состояние удовлетворительное, а сам политик работает удаленно, уточняет Nation News. 11 февраля источники агентства сообщили, что члены ЛДПР из-за болезни Жириновского провели срочное совещание, где «делили деньги и должности». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого на несколько дней поместили в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики, попал в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Главу коммунистов, по его словам, пока не пускают к либерал-демократу. «На вопрос о том, не планирует ли Зюганов навестить в больнице Жириновского, политик ответил, что „пока не пускают“. Также он добавил, что не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР запустил свое здоровье», — сообщает обозреватель «Комсомольской Правды» Александр Гамов. Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики 11 февраля. Ранее Жириновский заболел коронавирусом, передает RT. В партии заявляли, что его состояние удовлетворительное, а сам политик работает удаленно, уточняет Nation News. 11 февраля источники агентства сообщили, что члены ЛДПР из-за болезни Жириновского провели срочное совещание, где «делили деньги и должности».