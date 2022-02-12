Попавшего в больницу Зюганова не пустили к Жириновскому

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Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Зюганов попал в одну больницу с Жириновским, но не может его навестить Фото:
новость из сюжета
Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого на несколько дней поместили в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики, попал в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Главу коммунистов, по его словам, пока не пускают к либерал-демократу.

«На вопрос о том, не планирует ли Зюганов навестить в больнице Жириновского, политик ответил, что „пока не пускают“. Также он добавил, что не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР запустил свое здоровье», — сообщает обозреватель «Комсомольской Правды» Александр Гамов.

Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики 11 февраля. Ранее Жириновский заболел коронавирусом, передает RT. В партии заявляли, что его состояние удовлетворительное, а сам политик работает удаленно, уточняет Nation News. 11 февраля источники агентства сообщили, что члены ЛДПР из-за болезни Жириновского провели срочное совещание, где «делили деньги и должности».

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого на несколько дней поместили в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики, попал в одну больницу с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Главу коммунистов, по его словам, пока не пускают к либерал-демократу. «На вопрос о том, не планирует ли Зюганов навестить в больнице Жириновского, политик ответил, что „пока не пускают“. Также он добавил, что не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР запустил свое здоровье», — сообщает обозреватель «Комсомольской Правды» Александр Гамов. Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики 11 февраля. Ранее Жириновский заболел коронавирусом, передает RT. В партии заявляли, что его состояние удовлетворительное, а сам политик работает удаленно, уточняет Nation News. 11 февраля источники агентства сообщили, что члены ЛДПР из-за болезни Жириновского провели срочное совещание, где «делили деньги и должности».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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