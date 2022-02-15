Депутат Рады: Украина несет большие потери из-за боязни вторжения

15 февраля 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Разговоры о вторжении РФ обходятся Украине в 2-3 млрд долларов ежемесячно Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинская экономика несет большие потери из-за паники в связи с угрозой вторжения России. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Архамия. По его словам, разговоры о якобы приближающейся войне обходятся Киеву в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. «Люди должны понимать, что это стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам», — заявил депутат в эфире телеканала «1+1». По его словам, решение о переносе посольства США из Киева во Львов стоит Украине несколько сотен миллионов долларов. «Когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», — заключил он. Архамия также обвинил мировые СМИ в распространении фейковых новостей: «Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны». Депутат уверен, что паника вокруг Украины утихнет через 2-3 недели. Тогда будет необходимо детально изучить распространение недостоверной информации. Ранее сообщалось, что Белый дом намерен отозвать всех оставшихся дипломатов на Украине в течение двух суток, передает телеканал CBS. Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать территорию Украины из-за «возрастающей угрозы российского вторжения». Сообщалось, что посольство Америки перенесут из Киева во Львов. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всех киевлян будут эвакуировать в специальные убежища, если Россия решит «напасть». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская экономика несет большие потери из-за паники в связи с угрозой вторжения России. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Архамия. По его словам, разговоры о якобы приближающейся войне обходятся Киеву в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. «Люди должны понимать, что это стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам», — заявил депутат в эфире телеканала «1+1». По его словам, решение о переносе посольства США из Киева во Львов стоит Украине несколько сотен миллионов долларов. «Когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», — заключил он. Архамия также обвинил мировые СМИ в распространении фейковых новостей: «Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны». Депутат уверен, что паника вокруг Украины утихнет через 2-3 недели. Тогда будет необходимо детально изучить распространение недостоверной информации. Ранее сообщалось, что Белый дом намерен отозвать всех оставшихся дипломатов на Украине в течение двух суток, передает телеканал CBS. Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать территорию Украины из-за «возрастающей угрозы российского вторжения». Сообщалось, что посольство Америки перенесут из Киева во Львов. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всех киевлян будут эвакуировать в специальные убежища, если Россия решит «напасть».