На Украине распространили карикатуру на Североатлантический альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Верховная рада Украины опубликовала карикатуру на НАТО в своем telegram-канале. На изображении показан мужчина без головы, стоящий по направлению к стеклу, сквозь которое видны руки, окрашенные в цвета флага Украины.

«Продолжаем транслировать послание в мир», — гласит подпись к изображению. Также под постом размещен хештег на английском, который переводится как «НАТО закрой небо».

На опубликованной карикатуре Североатлантический альянс изображен в виде мужчины без головы Фото: Telegram

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в отказе закрыть небо над страной. По его словам, Североатлантический альянс делает это сознательно.