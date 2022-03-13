13 марта 2022

Верховная рада опубликовала карикатуру на НАТО. Скрин

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
На Украине распространили карикатуру на Североатлантический альянс Фото:
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Верховная рада Украины опубликовала карикатуру на НАТО в своем telegram-канале. На изображении показан мужчина без головы, стоящий по направлению к стеклу, сквозь которое видны руки, окрашенные в цвета флага Украины.

«Продолжаем транслировать послание в мир», — гласит подпись к изображению. Также под постом размещен хештег на английском, который переводится как «НАТО закрой небо».

На опубликованной карикатуре Североатлантический альянс изображен в виде мужчины без головы
Фото:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в отказе закрыть небо над страной. По его словам, Североатлантический альянс делает это сознательно.

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Верховная рада Украины опубликовала карикатуру на НАТО в своем telegram-канале. На изображении показан мужчина без головы, стоящий по направлению к стеклу, сквозь которое видны руки, окрашенные в цвета флага Украины. «Продолжаем транслировать послание в мир», — гласит подпись к изображению. Также под постом размещен хештег на английском, который переводится как «НАТО закрой небо». Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в отказе закрыть небо над страной. По его словам, Североатлантический альянс делает это сознательно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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