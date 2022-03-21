В Москве задержали мужчину, плеснувшего серную кислоту на людей 22 марта 2022 в 02:58 Размер текста - 17 + Предварительно, серную кислоту плеснул из-за ревности бывший муж пострадавшей женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчину, плеснувшего серную кислоту в трех человек в московском аэропорту Домодедово, задержали. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Московской области. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам», — говорится в сообщении. Известно, что кислота попала на мужчину, женщину и на кисти рук 11-летнего ребенка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По предварительным данным, серную кислоту плеснул из-за ревности бывший муж пострадавшей женщины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Мужчину, плеснувшего серную кислоту в трех человек в московском аэропорту Домодедово, задержали. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Московской области. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам», — говорится в сообщении. Известно, что кислота попала на мужчину, женщину и на кисти рук 11-летнего ребенка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По предварительным данным, серную кислоту плеснул из-за ревности бывший муж пострадавшей женщины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям