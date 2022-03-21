21 марта 2022

В Москве задержали мужчину, плеснувшего серную кислоту на людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, уаз, задержанный, клетка
Предварительно, серную кислоту плеснул из-за ревности бывший муж пострадавшей женщины Фото:

Мужчину, плеснувшего серную кислоту в трех человек в московском аэропорту Домодедово, задержали. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам», — говорится в сообщении. Известно, что кислота попала на мужчину, женщину и на кисти рук 11-летнего ребенка.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По предварительным данным, серную кислоту плеснул из-за ревности бывший муж пострадавшей женщины.

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Мужчину, плеснувшего серную кислоту в трех человек в московском аэропорту Домодедово, задержали. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Московской области. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам», — говорится в сообщении. Известно, что кислота попала на мужчину, женщину и на кисти рук 11-летнего ребенка. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По предварительным данным, серную кислоту плеснул из-за ревности бывший муж пострадавшей женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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