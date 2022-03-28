Мишустин заявил о победе России над пятой волной коронавируса

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает выделять деньги для медиков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия преодолела очередной — пятый — пик коронавируса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

«Пик заболеваемости ковидом в РФ пройден. Тем не менее, правительство направит дополнительно свыше четырех миллиардов рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом», — заявил Мишустин. Трансляция совещания идет на «России 24».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез дельта-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации во многих регионах уже отменили различные коронавирусные ограничения. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости — она, по словам специалиста, может начаться либо в ближайшие три недели либо осенью.

За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 23 280 заболевших, отмечает RT.

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Россия преодолела очередной — пятый — пик коронавируса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. «Пик заболеваемости ковидом в РФ пройден. Тем не менее, правительство направит дополнительно свыше четырех миллиардов рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом», — заявил Мишустин. Трансляция совещания идет на «России 24». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез дельта-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации во многих регионах уже отменили различные коронавирусные ограничения. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости — она, по словам специалиста, может начаться либо в ближайшие три недели либо осенью. За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 23 280 заболевших, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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