Мишустин заявил о победе России над пятой волной коронавируса

28 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает выделять деньги для медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия преодолела очередной — пятый — пик коронавируса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. «Пик заболеваемости ковидом в РФ пройден. Тем не менее, правительство направит дополнительно свыше четырех миллиардов рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом», — заявил Мишустин. Трансляция совещания идет на «России 24». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез дельта-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации во многих регионах уже отменили различные коронавирусные ограничения. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости — она, по словам специалиста, может начаться либо в ближайшие три недели либо осенью. За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 23 280 заболевших, отмечает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия преодолела очередной — пятый — пик коронавируса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. «Пик заболеваемости ковидом в РФ пройден. Тем не менее, правительство направит дополнительно свыше четырех миллиардов рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом», — заявил Мишустин. Трансляция совещания идет на «России 24». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез дельта-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации во многих регионах уже отменили различные коронавирусные ограничения. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости — она, по словам специалиста, может начаться либо в ближайшие три недели либо осенью. За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 23 280 заболевших, отмечает RT.