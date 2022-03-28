Мишустин заявил о победе России над пятой волной коронавируса

Россия преодолела очередной — пятый — пик коронавируса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
«Пик заболеваемости ковидом в РФ пройден. Тем не менее, правительство направит дополнительно свыше четырех миллиардов рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом», — заявил Мишустин. Трансляция совещания идет на «России 24».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез дельта-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации во многих регионах уже отменили различные коронавирусные ограничения. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости — она, по словам специалиста, может начаться либо в ближайшие три недели либо осенью.
За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 23 280 заболевших, отмечает RT.
Россия преодолела очередной — пятый — пик коронавируса. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. «Пик заболеваемости ковидом в РФ пройден. Тем не менее, правительство направит дополнительно свыше четырех миллиардов рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом», — заявил Мишустин. Трансляция совещания идет на «России 24». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России почти исчез дельта-штамм коронавируса. В связи с улучшением ситуации во многих регионах уже отменили различные коронавирусные ограничения. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости — она, по словам специалиста, может начаться либо в ближайшие три недели либо осенью. За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 23 280 заболевших, отмечает RT.