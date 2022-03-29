Читатели немецкого издания Die Welt возмутились решением стран G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) отказаться оплачивать российский газ в рублях. Они оставили свое мнение в комментариях к статье на данную тему.
«Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга», — заявил пользователь Jörg W. «Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», — написал Norbert S.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Страны G7 решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Песков заявил, что газ в недружественные страны будет поставляться только в рублях.
Читатели немецкого издания Die Welt возмутились решением стран G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) отказаться оплачивать российский газ в рублях. Они оставили свое мнение в комментариях к статье на данную тему. «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга», — заявил пользователь Jörg W. «Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», — написал Norbert S. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Страны G7 решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Песков заявил, что газ в недружественные страны будет поставляться только в рублях.