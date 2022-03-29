Немцы осудили отказ G7 оплачивать газ в рублях. «Самое глупое решение»

30 марта 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Немцы усомнились в решении стран G7 не платить за российских газ в рублях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Читатели немецкого издания Die Welt возмутились решением стран G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) отказаться оплачивать российский газ в рублях. Они оставили свое мнение в комментариях к статье на данную тему. «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга», — заявил пользователь Jörg W. «Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», — написал Norbert S. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Страны G7 решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Песков заявил, что газ в недружественные страны будет поставляться только в рублях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Читатели немецкого издания Die Welt возмутились решением стран G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) отказаться оплачивать российский газ в рублях. Они оставили свое мнение в комментариях к статье на данную тему. «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга», — заявил пользователь Jörg W. «Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», — написал Norbert S. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Страны G7 решили, что не будут покупать российский газ за рубли. Песков заявил, что газ в недружественные страны будет поставляться только в рублях.