Guardian: британским компаниям грозит срыв продаж из-за Украины

Растущие затраты на ресурсы и высокие счета за электроэнергию — две основные проблемы британских компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Британским предприятиям грозит падение продаж из-за ситуации на Украине. Последний анализ экономики страны, проведенный Управлением национальной статистики Великобритании, показывает, что растущие затраты на ресурсы и растущие счета за электроэнергию являются двумя основными проблемами, о которых сообщают компании, передает британская газета The Guardian.

«Среди конкретных проблем: цены на энергоносители показали наибольший рост процентных пунктов в период с февраля по март 2022 года, увеличившись с 15% в конце февраля 2022 года до 20% в конце марта 2022 года. Индустрия гостиничного хозяйства и общественного питания сообщила о наибольшей доле предприятий, отметивших рост цен на энергоносители в качестве своей основной проблемы, на уровне 35%», — пишет Guardian со ссылкой на свои источники.

Также предприятия навали другие актуальные проблемы. Это инфляцию цен на вводимые ресурсы (товары и услуги) на уровне 23% (по сравнению с 21% в конце февраля 2022 года); нарушение цепочки поставок на уровне 6% (без изменений с конца февраля 2022 года); налогообложение на уровне 6% (по сравнению с 5% в конце февраля 2022 года).

Страны Евросоюза, США, Великобритания и другие ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Власти России заявляли, что санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на страны Запада, которые вводят их. Там растет инфляция, нарушаются системы логистики и расчетов.

Среди западных стран нет единого мнения по поводу санкций. Например, Венгрия выступает против ограничений,, а другие государства недовольны ситуацией на энергетическом рынке. В Европе уже проходили протесты против санкций в отношении России. Об этом рассказал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.

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