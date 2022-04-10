Соратник Байдена раскрыл истинные мотивы политики США против РФ

10 апреля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

США стремятся отлучить Европу от российских нефти и газа, заявил Салливан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Правительство США считает своим приоритетом снижение «зависимости» от российского газа, попутно наращивая поставки в Европу. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Президент США Джо Байден сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC. По словам помощника Байдена, в США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира. По его словам, Байден был в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу. Россия 16 марта вышла из Совета Европы. По словам бывшего зампреда парламентской ассамблеи организации (ПАСЕ) Петра Толстого, такое решение Москва приняла из-за НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы частью пропаганды Североатлантического альянса. До этого комитет министров Совета Европы решил приостановить участие России в нем по инициативе Киева и Варшавы. Это произошло сразу после того, как президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Совету Европы самораспуститься, потому что после выхода РФ организации будет нечем заняться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство США считает своим приоритетом снижение «зависимости» от российского газа, попутно наращивая поставки в Европу. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Президент США Джо Байден сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC. По словам помощника Байдена, в США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира. По его словам, Байден был в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу. Россия 16 марта вышла из Совета Европы. По словам бывшего зампреда парламентской ассамблеи организации (ПАСЕ) Петра Толстого, такое решение Москва приняла из-за НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы частью пропаганды Североатлантического альянса. До этого комитет министров Совета Европы решил приостановить участие России в нем по инициативе Киева и Варшавы. Это произошло сразу после того, как президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Совету Европы самораспуститься, потому что после выхода РФ организации будет нечем заняться.