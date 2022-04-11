Пушилин: силы ДНР взяли порт в Мариуполе 11 апреля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 + Порт Мариуполя перешел под полный контроль ДНР, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Народной милиции ДНР совместно с российскими военными полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Войска ДНР освободили мариупольский порт. Он перешел под контроль ДНР и Вооруженных сил РФ», — сказал Пушили в эфире «России 24». Утром 11 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что порт в Мариуполе удалось освободить на 80%. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах опубликованного им видео демонстрируются выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Силы Народной милиции ДНР совместно с российскими военными полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Войска ДНР освободили мариупольский порт. Он перешел под контроль ДНР и Вооруженных сил РФ», — сказал Пушили в эфире «России 24». Утром 11 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что порт в Мариуполе удалось освободить на 80%. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах опубликованного им видео демонстрируются выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям