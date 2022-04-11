Пушилин: силы ДНР взяли порт в Мариуполе

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Порт Мариуполя перешел под полный контроль ДНР, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы Народной милиции ДНР совместно с российскими военными полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Войска ДНР освободили мариупольский порт. Он перешел под контроль ДНР и Вооруженных сил РФ», — сказал Пушили в эфире «России 24».

Утром 11 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что порт в Мариуполе удалось освободить на 80%. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах опубликованного им видео демонстрируются выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера.

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Силы Народной милиции ДНР совместно с российскими военными полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Войска ДНР освободили мариупольский порт. Он перешел под контроль ДНР и Вооруженных сил РФ», — сказал Пушили в эфире «России 24». Утром 11 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что порт в Мариуполе удалось освободить на 80%. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее доложил, что чеченские бойцы «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь». На кадрах опубликованного им видео демонстрируются выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера и обнаружение снайпера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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