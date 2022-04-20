СМИ просят Минобороны РФ спасти от смерти блогера из Херсона. Ему угрожают после убийства коллеги

20 апреля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Неизвестные угрожают пророссийскому блогеру Сергею Морозу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Проукраинские активисты начали угрожать расправой блогеру Сергею Морозу из Херсона. Издание Readovka попросило Минобороны РФ обеспечить его защиту. После того, как пророссийского блогера Валерия Кулешова застрелили на улице, стали появляться сообщения с угрозами, адресованные блогеру Сергею Морозу. Под его видео оставляют комментарии — «ты на очереди» и «бронируй окна машины». В своем блоге Мороз открыто рассказывает о том, как преображается Херсон после прихода российских войск. «Сегодняшнее убийство херсонского блогера Валерия Кулешова показало, что к угрозам проукраинских элементов нужно относиться всерьез. В связи с этим Readovka просит Министерство обороны России обеспечить охрану Сергея Мороза и других пророссийских блогеров на подконтрольной территории в Херсонской и Запорожской областях», — пишет издание. В начале марта также был убит мэр города Кременная Владимир Струк, который поддерживал ЛНР и выступал за налаживание связей с РФ, напоминает портал «Дни.ру». Ранее президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. В марте Минобороны РФ сообщало, что российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Проукраинские активисты начали угрожать расправой блогеру Сергею Морозу из Херсона. Издание Readovka попросило Минобороны РФ обеспечить его защиту. После того, как пророссийского блогера Валерия Кулешова застрелили на улице, стали появляться сообщения с угрозами, адресованные блогеру Сергею Морозу. Под его видео оставляют комментарии — «ты на очереди» и «бронируй окна машины». В своем блоге Мороз открыто рассказывает о том, как преображается Херсон после прихода российских войск. «Сегодняшнее убийство херсонского блогера Валерия Кулешова показало, что к угрозам проукраинских элементов нужно относиться всерьез. В связи с этим Readovka просит Министерство обороны России обеспечить охрану Сергея Мороза и других пророссийских блогеров на подконтрольной территории в Херсонской и Запорожской областях», — пишет издание. В начале марта также был убит мэр города Кременная Владимир Струк, который поддерживал ЛНР и выступал за налаживание связей с РФ, напоминает портал «Дни.ру». Ранее президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. В марте Минобороны РФ сообщало, что российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область, передает RT.