Супермаркет в Подмосковье объявил о скидке в одну копейку. Фото

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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, покупатель, продукты, фрукты, ценники, ценник, покупатель в маске, полки магазина
Супермаркет сделал скидку на игристое вино Фото:

В подмосковном городе Сергиев Посад в одном из местных супермаркетов сделали скидку в одну копейку. Фотография ценника стала быстро распространяться в социальных сетях.

«Жителей Сергиева Посада обескуражил „аттракцион невиданной щедрости“ от местного продуктового магазина. Там объявили скидку на игристое вино в размере целой копейки», — пишет агентство «Подмосковье сегодня».

В социальных сетях с юмором отреагировали на такую скидку. «Налетайте, пока не разобрали», — написал автор фото. «Игристое перед Новым годом 150 рублей стоило. Вот это скидка», — отметил местный житель Александр.

Фото:

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В подмосковном городе Сергиев Посад в одном из местных супермаркетов сделали скидку в одну копейку. Фотография ценника стала быстро распространяться в социальных сетях. «Жителей Сергиева Посада обескуражил „аттракцион невиданной щедрости“ от местного продуктового магазина. Там объявили скидку на игристое вино в размере целой копейки», — пишет агентство «Подмосковье сегодня». В социальных сетях с юмором отреагировали на такую скидку. «Налетайте, пока не разобрали», — написал автор фото. «Игристое перед Новым годом 150 рублей стоило. Вот это скидка», — отметил местный житель Александр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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