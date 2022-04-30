Супермаркет сделал скидку на игристое вино
В подмосковном городе Сергиев Посад в одном из местных супермаркетов сделали скидку в одну копейку. Фотография ценника стала быстро распространяться в социальных сетях.
«Жителей Сергиева Посада обескуражил „аттракцион невиданной щедрости“ от местного продуктового магазина. Там объявили скидку на игристое вино в размере целой копейки», — пишет агентство «Подмосковье сегодня».
В социальных сетях с юмором отреагировали на такую скидку. «Налетайте, пока не разобрали», — написал автор фото. «Игристое перед Новым годом 150 рублей стоило. Вот это скидка», — отметил местный житель Александр.
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