06 мая 2022

Санкции против России не коснулись борщевого набора

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Эксперт оценил влияние санкций на доступность борщевого набора в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, введенные против России не коснулись борщевого набора, если мы говорим про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее. Об этом заявил исполнительный директор Национального плодоовощного союза, эксперт Гурий Шилов.

«В основном овощи из так называемого борщевого набора импортируются в Россию из дружественных нам стран. Поставки идут из Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Египта и Турции. Поэтому я уверен, что проблем с поставками овощей на российский рынок у нас не будет и в этом году», — сказал Гурий Шилов в интервью радио Sputnik.

Шилов считает, что у России не предвидится проблем с такой категорией продовольственных товаров, «если мы говорим про так называемый борщевой набор, то есть про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее». Он предупредил, что цены на продукты из борщевого набора вырастут, но будут значительно ниже по стоимости, чем те, которые поставляются из стран Евросоюза.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы — после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Однако из-за санкций пострадала в первую очередь Европа: граждан призывают ограничивать себя.

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Санкции, введенные против России не коснулись борщевого набора, если мы говорим про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее. Об этом заявил исполнительный директор Национального плодоовощного союза, эксперт Гурий Шилов. «В основном овощи из так называемого борщевого набора импортируются в Россию из дружественных нам стран. Поставки идут из Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Египта и Турции. Поэтому я уверен, что проблем с поставками овощей на российский рынок у нас не будет и в этом году», — сказал Гурий Шилов в интервью радио Sputnik. Шилов считает, что у России не предвидится проблем с такой категорией продовольственных товаров, «если мы говорим про так называемый борщевой набор, то есть про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее». Он предупредил, что цены на продукты из борщевого набора вырастут, но будут значительно ниже по стоимости, чем те, которые поставляются из стран Евросоюза. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы — после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Однако из-за санкций пострадала в первую очередь Европа: граждан призывают ограничивать себя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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