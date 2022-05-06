Санкции против России не коснулись борщевого набора

07 мая 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Эксперт оценил влияние санкций на доступность борщевого набора в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, введенные против России не коснулись борщевого набора, если мы говорим про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее. Об этом заявил исполнительный директор Национального плодоовощного союза, эксперт Гурий Шилов. «В основном овощи из так называемого борщевого набора импортируются в Россию из дружественных нам стран. Поставки идут из Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Египта и Турции. Поэтому я уверен, что проблем с поставками овощей на российский рынок у нас не будет и в этом году», — сказал Гурий Шилов в интервью радио Sputnik. Шилов считает, что у России не предвидится проблем с такой категорией продовольственных товаров, «если мы говорим про так называемый борщевой набор, то есть про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее». Он предупредил, что цены на продукты из борщевого набора вырастут, но будут значительно ниже по стоимости, чем те, которые поставляются из стран Евросоюза. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы — после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Однако из-за санкций пострадала в первую очередь Европа: граждан призывают ограничивать себя. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Санкции, введенные против России не коснулись борщевого набора, если мы говорим про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее. Об этом заявил исполнительный директор Национального плодоовощного союза, эксперт Гурий Шилов. «В основном овощи из так называемого борщевого набора импортируются в Россию из дружественных нам стран. Поставки идут из Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Египта и Турции. Поэтому я уверен, что проблем с поставками овощей на российский рынок у нас не будет и в этом году», — сказал Гурий Шилов в интервью радио Sputnik. Шилов считает, что у России не предвидится проблем с такой категорией продовольственных товаров, «если мы говорим про так называемый борщевой набор, то есть про капусту, свеклу, морковь, лук и так далее». Он предупредил, что цены на продукты из борщевого набора вырастут, но будут значительно ниже по стоимости, чем те, которые поставляются из стран Евросоюза. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы — после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Однако из-за санкций пострадала в первую очередь Европа: граждан призывают ограничивать себя.