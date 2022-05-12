12 мая 2022

В Сбербанке заявили о начале масштабной кибервойны против РФ

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Сбербанк. Тюмень, сбербанк, сбер, логотип сбера, сбербанк логотип
В Сбербанке пожаловались на беспрерывные кибератаки Фото:

Российский финансовый конгломерат ПАО Сбербанк России с начала спецоперации на Украине постоянно подвергается большому количеству кибератак. Мнением о том, что России объявлена масштабная кибервойна, поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — передает ТАСС слова Кузнецова. По его словам, 24 февраля Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров.

Ранее URA.RU сообщало, что сайты арбитражных судов России подверглись массовой кибератаке. Также хакеры атакуют сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Крупные российские издания подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. До этого стало известно о массовых фейках с количеством жертв в ходе спецоперации на Украине. Это делали для создания паники в России.

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Российский финансовый конгломерат ПАО Сбербанк России с начала спецоперации на Украине постоянно подвергается большому количеству кибератак. Мнением о том, что России объявлена масштабная кибервойна, поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — передает ТАСС слова Кузнецова. По его словам, 24 февраля Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. Ранее URA.RU сообщало, что сайты арбитражных судов России подверглись массовой кибератаке. Также хакеры атакуют сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Крупные российские издания подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. До этого стало известно о массовых фейках с количеством жертв в ходе спецоперации на Украине. Это делали для создания паники в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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