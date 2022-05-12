В Сбербанке заявили о начале масштабной кибервойны против РФ 13 мая 2022 в 01:10 Размер текста - 17 + В Сбербанке пожаловались на беспрерывные кибератаки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский финансовый конгломерат ПАО Сбербанк России с начала спецоперации на Украине постоянно подвергается большому количеству кибератак. Мнением о том, что России объявлена масштабная кибервойна, поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — передает ТАСС слова Кузнецова. По его словам, 24 февраля Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. Ранее URA.RU сообщало, что сайты арбитражных судов России подверглись массовой кибератаке. Также хакеры атакуют сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Крупные российские издания подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. До этого стало известно о массовых фейках с количеством жертв в ходе спецоперации на Украине. Это делали для создания паники в России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Российский финансовый конгломерат ПАО Сбербанк России с начала спецоперации на Украине постоянно подвергается большому количеству кибератак. Мнением о том, что России объявлена масштабная кибервойна, поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек», — передает ТАСС слова Кузнецова. По его словам, 24 февраля Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. Ранее URA.RU сообщало, что сайты арбитражных судов России подверглись массовой кибератаке. Также хакеры атакуют сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Крупные российские издания подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. До этого стало известно о массовых фейках с количеством жертв в ходе спецоперации на Украине. Это делали для создания паники в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям